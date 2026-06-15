Владимир Кайванов возглавил Общественный совет при МВД Ставропольского края

В краевом управлении МВД по Ставрополью сформирован Общественный совет нового состава, который на три года займется контролем полицейской деятельности и патриотической работой с молодежью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Организационная встреча, проведенная под руководством начальника ГУ МВД генерал-лейтенанта полиции Андрея Мишагина, определила персональный состав гражданского органа контроля. В церемонии участвовали 26 делегатов, представляющих различные профессиональные сферы и общественные организации региона. Руководитель ведомства лично вручил каждому участнику официальные удостоверения, подтверждающие их новый статус.

Центральным моментом мероприятия стало формирование руководящего звена совета. Участники единогласно поддержали кандидатуру Владимира Кайванова на пост председателя. Его помощниками назначены Кирилл Долгополов и Александр Резюк, которые займут должности заместителей.

Генерал-лейтенант Мишагин акцентировал внимание на значимости продуктивного взаимодействия между гражданским обществом и правоохранительными структурами. Он выразил признательность активистам за их готовность включиться в совместную деятельность по обеспечению общественной безопасности.

На заседании также утвердили структуру тематических рабочих групп, которые будут специализироваться на ключевых направлениях взаимодействия с полицией. Такой подход призван повысить результативность работы и обеспечить системный контроль.

Андрей Мишагин наградил нового председателя Владимира Кайванова почётной грамотой за активное содействие в реализации задач, поставленных перед МВД России.

Согласно информации пресс-службы краевого главка, участники определили первоочередные цели деятельности на предстоящий период. В их числе — усиление общественного контроля за работой полицейских подразделений, развитие патриотических инициатив среди молодого поколения и укрепление правопорядка в регионе.

Станислав Маслаков