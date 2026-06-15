41 год назад вандал повредил в Эрмитаже «Данаю» Рембрандта

15 июня 1985 года, в субботу, в Ленинграде случилась трагедия, навсегда изменившая судьбу одного из главных шедевров Эрмитажа. В зал голландской живописи, где висела «Даная» Рембрандта, вместе с экскурсией вошел 48-летний житель Каунаса Бронюс Майгис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Исследование картины Рембрандта «Даная» в 1985 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»/Коммерсантъ / Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Поврежденная картина «Даная». 1985 год Фото: Hermitage Museum, St. Petersburg Следующая фотография 1 / 2 Исследование картины Рембрандта «Даная» в 1985 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»/Коммерсантъ / Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Поврежденная картина «Даная». 1985 год Фото: Hermitage Museum, St. Petersburg

Сначала он поинтересовался у сотрудниц музея, какая из картин Рембрандта самая ценная. Услышав ответ, он направился к полотну, вытащил из-под полы пиджака банку с серной кислотой и выплеснул ее содержимое прямо в центр холста, после чего нанес картине два сквозных удара ножом. По счастливой случайности, через несколько секунд преступник был скручен находившимися поблизости старшиной милиции и сержантом, которые к тому же обнаружили у него на поясе аммоналовую шашку — нападение на шедевр не было единственным замыслом злоумышленника.

Почти литр кислоты, попавший на холст, вступил в химическую реакцию с красками, особенно со свинцовыми белилами. Картина стала «кипеть» и менять цвета, а центральная часть композиции превратилась в месиво из бурых пятен, натеков и утрат. Несмотря на шок от увиденного, реставраторы, приехавшие по тревоге, начали спасательную операцию в тот же день. По консультации с академиками-химиками, поверхность полотна начали обильно промывать водой, чтобы остановить разрушительную реакцию, а затем укрепили традиционным для эрмитажной школы раствором осетрово-медового клея, который предотвратил отслоение уцелевшей краски.

Экспертиза, проведенная на следующий день, дала условно-оптимистичный вердикт: безвозвратно испорчено около 30 процентов авторской живописи, остальное теоретически подлежало спасению. По решению государственной комиссии, несмотря на предложения законсервировать полотно в хранилище, было принято решение о его реставрации, которая продлилась долгих 12 лет.

Все это время над возвращением «Данаи» к жизни в лаборатории Эрмитажа работали художники-реставраторы Евгений Герасимов, Александр Рахман и Геннадий Широков при участии Татьяны Алешиной. Им пришлось под микроскопом удалять продукты реакции кислоты, заново укреплять красочный слой и грунт, подводить новый дублирующий холст и буквально по миллиметру тонировать места утрат масляными красками. Что касается вандала, то его история оказалась не менее мрачной. На первых допросах Майгис заявлял, что совершил преступление по политическим мотивам: мол, таким образом он протестовал против входа советских войск в Литву — 15 июня 1940 года, а его отец, по его словам, был расстрелян НКВД. Однако затем он сменил показания на противоположные, объяснив все женоненавистничеством, так как считал «Данаю» символом разврата.

Психиатрическая экспертиза в итоге признала Майгиса невменяемым с диагнозом «вялотекущая шизофрения». 26 августа 1985 года суд освободил его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение в специализированную клинику закрытого типа в городе Черняховске Калининградской области. Там он провел 6 лет, а после распада СССР вернулся в Литву, где продолжил лечение в местной психбольнице, а позже оказался в доме престарелых, так и не выразив сожаления о содеянном. Торжественное возвращение отреставрированной «Данаи» в экспозицию Эрмитажа состоялось 14 октября 1997 года.

Картина была выставлена в зале голландской и фламандской школ, но уже под надежной защитой бронированного стекла, которое навсегда отгородило шедевр от посетителей.