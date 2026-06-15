Автопоток по южным обходам М-4 «Дон» достиг рекордных 30 млн проездов

Скоростные участки федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области и Краснодарском крае за три года эксплуатации обслужили свыше 30 млн автомобильных проездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В январе 2026 года исполнилось ровно три года с момента торжественного запуска двух ключевых транспортных объектов на магистрали М-4 «Дон». Скоростная развязка вокруг Аксая и западная объездная дорога Краснодара продемонстрировали впечатляющие показатели использования.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин представил статистические данные о функционировании данных транспортных артерий. Согласно официальной информации, аксайский участок зафиксировал свыше 20 млн автомобильных проездов с начала работы.

Западный обход краевого центра Кубани показал результат в 10 млн поездок за аналогичный временной период. Суммарный показатель двух объектов превысил отметку в 30 млн проездов.

Руководитель государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко проанализировал сезонные колебания автомобильного потока. По его данным, наибольшая интенсивность движения традиционно приходится на летние месяцы, когда российские граждане массово направляются на черноморские курорты.

Рекордная месячная загруженность краснодарского обхода была зарегистрирована в августе 2024 года — порядка 715 тыс. транзитных поездок. За весь летний период прошлого года данный участок обслужил почти 1,7 млн автомобилей.

Позитивная динамика сохраняется и в текущем году: майские показатели продемонстрировали 12-процентный прирост относительно аналогичного периода предыдущего года, достигнув 278 тыс. проездов.

Ранее аналитики отмечали стабилизацию автомобильного потока на южном направлении после периода активного роста, что связывалось с временными ограничениями в курортной Анапе. Эксперты прогнозируют восстановление традиционных объёмов трафика при нормализации туристической ситуации на черноморском побережье.

Станислав Маслаков