VI Международный форум на ВДНХ привлек свыше 100 тысяч москвичей к курортам СКФО

Институт развития «Кавказ.РФ» подвел итоги участия в крупнейшей туристической выставке столицы. Экспозиция организации привлекла рекордное количество посетителей, заинтересованных в поездках на горнолыжные направления региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кавказ.РФ Фото: Кавказ.РФ

На московской площадке были представлены туристические пакеты трех ключевых курортов — Эльбруса, Мамисона и Ведучи. Особый успех имела торговая зона с продукцией местных мастеров. Наибольшим спросом пользовались сувениры с символикой лисенка Мухи — официального персонажа Эльбруса, ювелирные изделия дагестанских умельцев и аксессуары чеченских модных домов.

Официальное открытие мероприятия провели вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Пленарная дискуссия называлась «Время путешествовать: многообразие впечатлений доступно каждому».

Развитием темы уникальных предложений стала специальная сессия «Кавказ Единый: что объединяет нас в глазах туриста». В обсуждении участвовали региональные министры туризма СКФО, специалисты по территориальному брендингу, представители бизнеса и авторы инновационных турпроектов.

Заместитель гендиректора «Кавказ.РФ» Тимур Кебеков презентовал министру экономразвития специализированную платформу kavkaz.hh.ru. Ресурс создан для решения кадрового голода в туристической сфере региона. Портал разработан совместно с HeadHunter и позволяет не только искать вакансии и специалистов, но также изучать статистику рынка труда и выбирать образовательные курсы в индустрии гостеприимства.

В лекционной зоне стенда состоялись встречи с экспертами-популяризаторами Северного Кавказа. Директор по коммуникациям «Кавказ.РФ» Татьяна Баева и тревел-писатель Дарья Сиротина рассказали о путешествиях по Северной Осетии и Мамисону. Гляциолог из Института географии РАН Таисия Киселева поделилась знаниями о ледниках Эльбруса. Режиссер документального проекта «Горы зовут» Николай Пиотровский встретился с поклонниками горного кино. Гид Георгий Макеев провел виртуальную экскурсию по курортным городам Кавминвод.

Организаторы форума отметили специальной наградой «Горное партнерство» концепцию стенда-бутика за оригинальный подход к презентации гостеприимного Кавказа.

VI Международный форум «Путешествуй!» организован фондом «Росконгресс» совместно с Минэкономразвития при содействии Правительства РФ и Комитета по туризму Москвы. Мероприятие прошло в рамках Года единства народов России.

Станислав Маслаков