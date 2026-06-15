Два северокавказских вуза получили предостережение от Рособрнадзора
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила официальные предупреждения 19 высшим учебным заведениям страны за несоблюдение установленных законодательных норм.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Контрольное ведомство опубликовало на официальном портале информацию о выявленных административных правонарушениях в образовательной сфере. Среди учреждений, получивших официальные уведомления, оказались институт из Ессентуков, специализирующийся на подготовке управленческих и юридических кадров, а также художественное учебное заведение республиканского значения в Кабардино-Балкарии.
Ставропольский образовательный центр нарушил требования по информированию территориальных подразделений МВД России. Администрация института не направляла в установленные сроки уведомления о статусных изменениях иностранных студентов — предоставлении им права на временное прекращение учебы либо об исключении из числа обучающихся. Согласно действующим нормам, такие сведения должны поступать в органы внутренних дел в трехдневный период после принятия соответствующих административных решений.
Северо-Кавказский институт искусств допустил нарушения в работе с федеральной информационной системой учета образовательных документов. Руководство учебного заведения не передало оператору реестра данные о выданных аттестатах об основном общем образовании за период с сентября прошлого по сентябрь текущего года.
Федеральная служба рекомендовала руководству образовательных организаций устранить выявленные недостатки и обеспечить полное соответствие деятельности требованиям российского законодательства.
Административные меры воздействия на региональные вузы применяются регулярно. В марте текущего года аналогичные предостережения были направлены трем учебным заведениям Северного Кавказа — университетам Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и аграрному вузу Дагестана.