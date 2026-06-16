Объемы железнодорожных перевозок в Башкирии выросли на 2,3%

В январе — мае на железнодорожные станции Башкирии погружено более 9,8 млн тонн грузов. По сравнению с пятью месяцами прошлого года показатели выросли на 2,3%, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В мае объемы погрузки превысили 2,2 млн тонн, годовой рост составил 11%. Почти на четверть выросла погрузка нефти и нефтепродуктов, которая составила 1,2 млн тонн.

Динамика погрузки железнодорожных перевозок совпадает с ростом объемов промышленного производства в Башкирии.

Идэль Гумеров