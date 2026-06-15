Крымская лихорадка и боррелиоз за неделю поразили 15 жителей Ставропольского края

В Ставропольском крае с 8 по 14 июня текущего года от укусов клещей пострадало 336 человек, 15 из которых диагностированы серьезные заболевания — Крымская геморрагическая лихорадка и клещевой боррелиоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным региональных медицинских служб, у шести пациентов подтвердилось заражение Крымской геморрагической лихорадкой, еще у девяти выявлен клещевой боррелиоз. Общее количество жертв паразитов с января нынешнего года достигло 2434 человека.

Служба Роспотребнадзора региона продолжает масштабную акарицидную обработку общественных территорий и сельскохозяйственных животных. Санитарные врачи ведут постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки.

«Находясь в природных условиях (пастбище, поле, лес и т.д.), где обитают клещи, необходимо обеспечивать личную защиту от их нападения. Для предотвращения заползания клещей под одежду необходимо надевать одежду, препятствующую наползанию клещей и использовать для ее обработки репелленты. При этом следует периодически проводить осмотр тела», — подчеркивают в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Медики настоятельно рекомендуют при обнаружении присосавшегося паразита немедленно обращаться в лечебные учреждения для проведения лабораторных исследований. Повторное посещение врача требуется при появлении любых симптомов недомогания.

Эпидемиологи отмечают, что пик активности клещей традиционно приходится на летние месяцы, когда население активно проводит время на дачах и в лесопарковых зонах.

Станислав Маслаков