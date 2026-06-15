В Ярославле временно закроют два троллейбусных маршрута

В Ярославле с 20 июня будет временно прекращено движение троллейбусов по маршрутам № 4 «Торговый переулок» – «Фабрика «Красный перевал» и №8 «Улица Волгоградская» – «Торговый переулок». Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

«Изменения связаны с началом реконструкции путепровода у Ярославского моторного завода и демонтажем контактной сети на проспекте Октября. Работы проводятся в рамках модернизации трамвайных путей по концессионному соглашению»,— пояснили в министерстве.

Подвижной состав двух троллейбусных маршрутов будет перераспределен на маршрут №3 «Ярославль Главный – Фабрика «Красный Перевал». Маршруты №4 и №8 планируют восстановить после поставки новых троллейбусов с автономным ходом, запланированной на август 2026 года, и постановки их на учет.

Алла Чижова