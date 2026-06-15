Два автобусных маршрута в Ставрополе повысят тарифы на проезд

Перевозчики двух автобусных линий в краевом центре объявили о повышении стоимости билетов до 40-50 руб. с июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василиса Пархом, Коммерсантъ Фото: Василиса Пархом, Коммерсантъ

Транспортные компании, обслуживающие маршруты №7м и №11 в Ставрополе, приняли решение об увеличении тарифов на пассажирские перевозки.

Наиболее существенное подорожание коснется линии 7м — с 25 июня стоимость поездки составит 50 руб. Пассажиры одиннадцатого маршрута столкнутся с новыми расценками раньше: уже с 1 июня билет обойдется в 40 руб.

Городские власти подтвердили правомерность таких действий перевозчиков. Представители мэрии пояснили, что данные транспортные линии функционируют в рамках свободного ценообразования, что даёт компаниям право самостоятельно определять размер платы за услуги.

Руководство транспортных предприятий мотивирует повышение тарифов значительным удорожанием эксплуатационных затрат. В первую очередь это касается горючего и комплектующих для подвижного состава, а также иных статей расходов, необходимых для поддержания работы автобусного парка.

Данное решение отражает общероссийскую тенденцию роста цен на коммерческие пассажирские перевозки на фоне галопирующей инфляции и топливного кризиса, ставшими причиной увеличения себестоимости транспортных услуг.

Станислав Маслаков