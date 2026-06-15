Туризм принес бюджету Петербурга 800 млрд рублей в 2025 году

Доходы городской казны от туристической отрасли выросли на 14% — до 800 млрд рублей. За год Петербург посетили 12,5 млн гостей (+7%). Александр Беглов поручил упростить иностранцам оплату проезда и сохранить темпы развития индустрии гостеприимства, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Драйвером роста стали новые точки притяжения

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Драйвером роста стали новые точки притяжения

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Драйвером роста стали новые точки притяжения, включая «Остров фортов» в Кронштадте. Власти подчеркнули, что Петербург остается лидером по турпотоку в СЗФО и продолжает развивать программу «Петербургский стиль в туризме».

Кирилл Конторщиков