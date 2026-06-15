Мыльные пузыри и кинопоказ: DOGMA устроила большой детский праздник

В жилых кварталах «Самолет», «Парк Победы», «Догма Парк» и «Рекорд» летние каникулы начались ярко. Соседский центр «DOGMA Клуб» организовал для детей настоящий праздник с насыщенной и разнообразной программой, где каждый нашел развлечение по душе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

В ЖК «Самолет» мероприятие началось с концерта местных творческих коллективов, на сцене выступали юные музыканты. Сразу после стартовала анимационная программа «Челленджи» и завораживающее шоу мыльных пузырей. Ярким моментом этого дня стала пенная дискотека, которая зарядила энергией всех гостей.

Для детей установили гигантскую раскраску, покорившую сердца взрослых и детей. Каждый смог разрисовать ее часть на память, внося свою лепту в общий творческий процесс. На территории работали аниматоры с фигурками из шаров, делали яркий аквагрим и угощали гостей праздника сладостями.

Завершился день вечерним показом киноленты «По щучьему велению» в новом амфитеатре. Просмотр фильма стал уютным окончанием насыщенной программы. Он собрал на ступенях семьи с детьми и погрузил гостей в сказочную атмосферу.

«Проведение таких мероприятий — это важный вклад в создание дружелюбной и сплоченной атмосферы в наших жилых комплексах. Когда семьи выходят на праздник и вместе радуются, укрепляются добрососедские связи, формируется настоящее сообщество. Для нас важно, чтобы жители не просто находились рядом, а чувствовали поддержку и единство. Мы будем и дальше развивать эту инициативу, планируя интересные события для всех возрастов»,— рассказал Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.

В ЖК «Парк Победы», «Догма Парк» и «Рекорд» праздничные активности включали анимацию и аквагрим, шоу фокусов и научные эксперименты. Кроме того, в ЖК «Рекорд» помимо основной программы детей особенно порадовали батуты — они стали настоящим хитом среди самых активных ребят. Праздник подарил жителям и гостям микрорайона много положительных эмоций, смеха и радости.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД»

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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Застройщики входят в ГК Догма