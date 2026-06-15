В Дагестане семь населенных пунктов останутся без света

В Дагестане завтра, 16 июня, проведут плановые ремонтные работы на энергообъектах. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Временные ограничения электроэнергии затронут семь населенных пунктов Бабаюртовского района. Отключения пройдут с 11:00 до 17:00. Без электричества останутся село Качалай, колхозы 40лет Октября, Тельмана и Победа, а также села Мазада, Камилух и Караузек. Отмечается, что мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения.

Константин Соловьев