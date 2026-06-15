Виноградарство КБР получило почти 468 млн рублей субсидий за три года

На развитие виноградарства и виноделия в Кабардино-Балкарии в 2023–2025 годах было направлено 467,867 млн руб. субсидий, сообщили «Ъ-Кавказ» в Минсельхозе КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Поддержка распределялась в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия», который входит в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Ведомство подчеркивает, что 95% средств поступает из федерального бюджета, еще 5% обеспечивает республика. Такая структура финансирования показывает, что региональная виноградная отрасль практически полностью опирается на межбюджетную модель поддержки.

Наиболее крупный объем субсидий пришелся на 2024 год — 280,283 млн руб. В 2023 году было выделено 8,978 млн руб., а в 2025 году — 178,606 млн руб. Средства направлялись на закладку и уход за насаждениями, причем в 2025 году финансирование касалось уже только ухода, что косвенно отражает переход части проектов от этапа посадки к этапу обслуживания молодых виноградников. Для отрасли это важный момент: именно уход за лозой в первые годы определяет будущую урожайность, структуру насаждений и сроки выхода на промышленное плодоношение.

За последние три года в республике, по данным министерства, было запущено три инвестиционных проекта по закладке виноградников. В 2024 году площадь новых посадок составила 990 га, что резко контрастирует с 25 га в 2023 году. Субсидии работают в связке с инвестиционными проектами и позволяют региону быстро расширять площадь насаждений. На 1 января 2026 года в республике было 1,830 тыс. га виноградников, в том числе 802 га плодоносящих, а на 2026 год запланирована новая закладка 450 га. Власти также прогнозируют валовой сбор винограда на уровне 12,5 тыс. тонн.

Отдельно в министерстве отмечают, что весь посадочный материал, используемый в республике, отечественного производства. Это важная характеристика для отрасли, учитывая общую задачу снижения импортной зависимости в АПК. С точки зрения бизнес-логики это снижает валютные риски, упрощает снабжение и делает планы по закладке более предсказуемыми. Одновременно регион получает шанс выстроить локальную технологическую цепочку: от выращивания лозы и закладки новых площадей до переработки и выпуска вина.

Текущая структура рынка при этом остается довольно узкой. В 2025 году лицензии на производство вина и винодельческой продукции имели только два предприятия — ООО «Русич» и «Эльбрус Спиритс». Эффект от господдержки пока материализуется в ограниченном числе производственных центров. При расширении площадей, сохранении субсидирования и выходе части новых лоз на плодоношение республика способна заметно увеличить выпуск сырья и готовой продукции уже в среднесрочной перспективе.

Станислав Маслаков