Лидер ОПГ получил 9,5 лет колонии за серию краж в петербургских такси и магазинах

Суд Петербурга вынес приговор шестерым участникам группы, которая обворовывала нетрезвых горожан в такси и похищала одежду из магазинов. Организатор приговорен к 9,5 годам и штрафу в миллион рублей, его сообщники — к срокам от 5,5 до 8 лет, еще двое получили принудительные работы. Общий ущерб превысил 500 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Преступники заманивали выпивших в машины, включали печку и обчищали карманы. Суд учел непогашенные судимости.

Кирилл Конторщиков