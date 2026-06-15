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Лидер ОПГ получил 9,5 лет колонии за серию краж в петербургских такси и магазинах

Суд Петербурга вынес приговор шестерым участникам группы, которая обворовывала нетрезвых горожан в такси и похищала одежду из магазинов. Организатор приговорен к 9,5 годам и штрафу в миллион рублей, его сообщники — к срокам от 5,5 до 8 лет, еще двое получили принудительные работы. Общий ущерб превысил 500 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Преступники заманивали выпивших в машины, включали печку и обчищали карманы. Суд учел непогашенные судимости.

Кирилл Конторщиков

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