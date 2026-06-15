Суд отправил в колонию перевозчика после ДТП с девятью погибшими

Апелляционная инстанция заменила условное наказание на реальное лишение свободы сроком три года для 41-летнего руководителя транспортной компании, по вине которого в январе 2024 года на дороге Ставропольского края погибли девять человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела первоначальный вердикт Пятигорского городского суда и направила в исправительную колонию общего режима мужчину, признанного виновным в нарушении требований безопасности при оказании транспортных услуг.

Трагедия произошла 8 января 2024 года на автотрассе Новопавловск — Зольская — Пятигорск. Водитель маршрутки столкнулся с грузовиком, двигавшимся в противоположном направлении. Катастрофа унесла жизни девяти человек — восьми пассажиров и самого водителя. Еще один пассажир получил серьезные травмы.

Следствием было доказано, что осужденный допустил критическое нарушение трудового законодательства. Зная о превышении водителем установленных норм рабочего времени, руководитель разрешил ему продолжать перевозку людей. Переутомление привело к снижению концентрации внимания шофера и замедлению его реакции на дорожную обстановку.

Изначально районный суд квалифицировал деяние по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса и вынес мягкий приговор — три года условно с аналогичным испытательным периодом.

Государственный обвинитель счел такое решение неадекватным тяжести последствий и подал апелляционную жалобу. Прокуратура указала на чрезмерную мягкость назначенной меры ответственности.

Вышестоящая судебная инстанция поддержала позицию надзорного органа и кардинально изменила характер наказания. Условный срок был заменен на реальное заключение той же продолжительности. Окончательный приговор вступил в юридическую силу, и осужденный направляется в места лишения свободы для отбывания наказания.

Станислав Маслаков