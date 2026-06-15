Губернатор Новгородской области поручил усилить безопасность на пляжах
Губернатор Александр Дронов по итогам оперативного совещания распорядился усилить меры безопасности в купальный сезон. На всех официальных пляжах должны дежурить спасатели, вода — соответствовать нормам Роспотребнадзора, а у мест отдыха — появиться стенды с правилами купания. Купальный сезон в Великом Новгороде открыт с 5 июня по 31 августа.
В прошлом году в регионе насчитывалось 103 пляжа
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
Глава региона также поручил главам округов ежегодно увеличивать число официальных мест для купания на 10%.
«Чем больше будет комфортных и безопасных пляжей, тем меньше риска, что люди пойдут купаться в неположенных местах»,— подчеркнул господин Дронов.
В прошлом году в регионе насчитывалось 103 пляжа, в округах они будут открываться поэтапно — вплоть до 20 июня, в зависимости от погоды и готовности.