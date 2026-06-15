Дополнительные рейсы в Анталию стартуют из Минеральных Вод с 26 июня

Национальный авиаперевозчик запускает дополнительную летнюю программу полетов по маршруту Минеральные Воды — Анталья, предоставив пассажирам свыше 105 тыс. дополнительных мест на бортах воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С конца июня российская авиакомпания значительно расширит летнюю программу полетов в популярный турецкий курорт. Дополнительные авиарейсы по направлению Минеральные Воды — Анталья будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщили представители пресс-службы Аэрофлота, усиленная программа стартует 26 июня и продлится до 9 октября, охватывая весь период повышенного туристического спроса на данном направлении.

Авиарейсы будут выполняться на современных воздушных судах семейства Airbus A320. Расширенная летняя программа охватывает шесть российских городов, откуда осуществляются полеты в Анталию.

Согласно данным авиакомпании, общий объем предоставляемых пассажирских мест по всем турецким маршрутам составит свыше 105,1 тыс. дополнительных кресел в период действия усиленной программы.

Напомним, что ранее аэропорт Минеральных Вод открыл новое международное сообщение с Вьетнамом, что существенно расширило географию полетов из главного воздушного порта Северного Кавказа. По данным на 2026 год из Минеральных Вод доступны прямые перелеты в несколько стран. Например, в ОАЭ можно улететь в Дубай с авиакомпанией FlyDubai. В Казахстан выполняются рейсы в Алматы и НурСултан (Астану) — их организуют Red Wings, S7 Airlines и «Азимут». В Узбекистан летают самолёты в Бухару, Самарканд и Ташкент: здесь задействованы Centrum Air, Uzbekistan Airlines Express и «Азимут».

Среди направлений в Турцию — Анталья, Бодрум и Стамбул, куда пассажиров доставляют Red Wings, Southwind Airlines, «Азимут», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». В Грузию есть прямые рейсы в Батуми и Тбилиси с авиакомпанией «Азимут», а в Таджикистан — в Душанбе и Худжанд, где летают «Сомон Эйр» и «Уральские авиалинии». Также доступны перелёты в Армению (Ереван) с Red Wings, S7 Airlines, «Азимутом» и «Аэрофлотом», в Египет (Хургада и ШармэльШейх) с Almasria universal airlines и Nesma Airlines, в Абхазию (Сухум) с «РусЛайном» и в Израиль (ТельАвив) с «Азимутом».

Станислав Маслаков