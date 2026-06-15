Двух жительниц КЧР осудили за передачу новорожденного

Суд в Карачаево-Черкесии признал двух местных жительниц виновными в совершении сделки с новорожденным ребенком пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (женщины осуждены по статье о совершении иной сделки в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, одна из осужденных во время беременности не захотела брать на себя обязанности по содержанию и воспитанию будущего ребенка. В декабре 2025 года она заключила со знакомой устную безвозмездную сделку, а потом передала ей своего новорожденного сына.

Вина подсудимых, как отмечается в сообщении, подтверждена показаниями свидетелей и другими материалами дела. Приговором суда биологическая мать ребенка получила 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Вторая фигурантка осуждена на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Константин Соловьев