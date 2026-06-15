«РИДЗ» признан самым масштабным жилым кварталом бизнес-класса в Краснодаре

Проект DOGMA получил статус «Самый масштабный жилой квартал бизнес-класса в Краснодаре» на ежегодной международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2026».

Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

Победители премии определяются по итогам трехэтапного голосования. Сначала проходит оценка покупателей, затем голосует жюри, на последнем этапе — 500 профессионалов рынка недвижимости.

«Реализуя масштабные проекты, DOGMA опирается на системный подход, обеспечивая высокий уровень проработки инфраструктуры и благоустройства. Мы накопили значительный опыт в этой области и перенесли его в сегмент бизнес-класса, что привело к созданию жилого квартала "РИДЗ" в Краснодаре. Мы формируем среду, соответствующую самым высоким требованиям наших клиентов, и, безусловно, очень рады, что проект получил высокую оценку профессионального сообщества»,— рассказал Артём Колесников, старший вице-президент ГК DOGMA.

Квартал бизнес-класса «РИДЗ» расположен на Ближнем Западном обходе на территории в 68 гектаров. Отдельное внимание уделят благоустройству и социальной инфраструктуре. Проект предусматривает закрытые дворы, каждый из которых с собственной концепцией наполнения, ориентированной на органы чувств: «Слышу», «Дышу», «Вижу» и «Ощущаю». Кроме того, в «РИДЗ» обустроят живописную набережную и озелененный бульвар для неспешных прогулок, возведут семь спортивных кластеров для поддержания здорового образа жизни жителей квартала.

Важное преимущество «РИДЗ» — персональный клуб для резидентов. Он появится в каждой очереди строительства. В нем разместят уютный кинотеатр, безопасный детский клуб, а также многофункциональный коворкинг для встреч и общения. Этот клуб — личная приватная территория с высоким уровнем сервиса, где каждый найдет пространство для досуга.

Проект реализуется в рамках комплексного развития территорий — появятся две школы на 1850 и 1100 мест, пять детских садов общей вместимостью 1600 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника и многоуровневые паркинги.

Застройщик: ООО «СЗ «КСАР»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Застройщик входит в ГК Догма