Ставропольский край увеличил экспорт мясной и молочной продукции на 2,3%

Ставропольский край в 2025 году экспортировал сельскохозяйственную продукцию на $609,3 млн, превысив плановые показатели на 11,6%, сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По словам чиновника, работа ведется совместно с краевым министерством сельского хозяйства при постоянном мониторинге показателей и взаимодействии с производителями.

Основной вклад в достижение рекордных результатов внесла переработка сельхозсырья. Лидером стала пищевая и перерабатывающая промышленность, которая показала увеличение поставок на 13,7%. За год отправлено продукции на сумму $129,5 млн.

В структуре экспорта переработки преобладают кондитерские изделия, напитки, продукты глубокой переработки зерновых культур, перемол, сахарная продукция, дикоросы, колбасные изделия и тонизирующие культуры.

Мясомолочное направление продемонстрировало рост на 2,3%, обеспечив валютную выручку в размере $249,7 млн.

Впечатляющую динамику показали нишевые категории товаров. Поставки прочих изделий увеличились более чем на четверть, достигнув $20 млн.

Экспорт переработанных фруктов, овощей и семян вырос практически в три раза до $2,7 млн. Поставки соусов, джемов и какао-продуктов увеличились более чем в пять раз, составив $7,5 млн. Среди прочих промышленных товаров зафиксирован рост на 18,9% до $2,2 млн.

Региональные власти продолжают индивидуальную работу с каждой товарной группой и производителями. Планируется дальнейшее наращивание объемов экспорта при усилении поддержки местного бизнеса, включая предприятия, которые уже демонстрируют устойчивый рост. Работа ведется в координации с федеральными ведомствами.

Станислав Маслаков