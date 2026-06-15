В Петербурге усилили контроль за кондиционерами в общественном транспорте

Перевозчиков обязали дополнительно проверять системы охлаждения перед выходом на линию. Температура в салонах должна держаться в пределах +18…+25 градусов. За нарушения грозят штрафы, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жалобы пассажиров на духоту отрабатываются в приоритете

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Жалобы пассажиров на духоту отрабатываются в приоритете

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При кондиционере окна и люки должны быть закрыты, в часы пик системе нужно больше времени на охлаждение. Жалобы пассажиров на духоту отрабатываются в приоритете.

Кирилл Конторщиков