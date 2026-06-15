«Золотая Нива-2026»: Инновации аграрного будущего

С 26 по 29 мая 2026 года в станице Воронежской Краснодарского края прошла XXVI Агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива». Под девизом «Через инновации в машинах к дальнейшему развитию» мероприятие вновь подтвердило статус одной из главных аграрных площадок России. В этом году программа выставки стала заметно шире: помимо полевых демонстраций и деловых встреч, гостей впервые ждали Кубок «Золотая Нива» по спортивной пахоте и трактор-шоу «Трактора на пределе. Заезды на Кубанской земле».

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Масштаб выставки и география участников

В этом году выставка объединила более 500 компаний, а экспозиция заняла около 100 000 кв. м. Участники представили решения для растениеводства, животноводства, переработки и хранения продукции, цифровизации сельского хозяйства, селекции и защиты растений. На площадке были представлены компании из России, Беларуси, Китая, Индии, Турции и стран Латинской Америки. Порядка 40 экспонентов представляли Китай.

Выставка прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, администрации Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также администрации Усть-Лабинского района.

Генеральным спонсором выставки «Золотая Нива — 2026» выступила компания Ростсельмаш — один из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной техники.

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Деловая программа

Официальное открытие состоялось 27 мая с участием представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций и ведущих компаний отрасли. Деловая программа включала пленарные заседания, круглые столы и семинары по ключевым вопросам агропромышленного комплекса.

В центре обсуждения были кооперация, цифровизация сельского хозяйства, переработка растительного сырья, технологии накопления и удержания влаги, а также меры поддержки фермеров и малых сельхозпредприятий. Отдельный блок был посвящен обновлению машинно-тракторного парка, льготным программам, лизинговым инструментам и мерам господдержки.

Научно-техническая повестка затронула вопросы применения новых технологий и искусственного интеллекта в переработке растительного сырья и отходов сельскохозяйственного производства. Специалисты представили практический опыт сохранения влаги в почве и повышения устойчивости посевов в условиях дефицита осадков.

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Сельхозтехника — крупнейшая площадка выставки

Традиционно крупнейшим разделом выставки стала экспозиция сельскохозяйственной техники. Посетители смогли ознакомиться с новейшими образцами тракторов, комбайнов, почвообрабатывающей, посевной и прицепной техники ведущих российских и зарубежных производителей.

В экспозиции были представлены тракторы «Кировец» Петербургского тракторного завода, комбайны «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», «Брянсксельмаш» и других топовых заводов. Также была представлена техника компаний «ПОЛЫМЯ», «Пегас-Агро», «КалинаАгро», «Кубаньжелдормаш», МТЗ, «АЛМАЗ», VELES, BONUM, АГРОМАШ, АСТ, «АгроУспех», «ФлигельРусь», «Бобруйский Агромаш», «Сибзавод Агро», «ТерраТех» (Оптитек), «Агролад-Маркет», «ДАТАСИСТЕМЫ» и других производителей России, Беларуси и зарубежных стран.

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Генеральный спонсор выставки — Ростсельмаш

Особое место в экспозиции заняла компания Ростсельмаш, представившая одну из крупнейших площадок выставки. Экспозиция площадью более 1200 квадратных метров объединила свыше 20 единиц современной сельскохозяйственной техники.

Среди представленных машин особый интерес посетителей вызвали зерноуборочные комбайны H820, TORUM 785 и Т500, кормоуборочный комбайн RSM F 2750, а также трактор Ростсельмаш 2400 с шарнирно-сочлененной рамой.

Стенд компании стал одной из наиболее посещаемых площадок выставки и местом профессионального общения аграриев и специалистов отрасли.

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Демонстрации техники и главные новинки

Особый интерес посетителей вызвали демонстрационные показы техники в полевых условиях. На делянках «Золотой Нивы» гости могли увидеть работу агрегатов в реальном поле.

ООО «Русское Поле» представило предпосевной культиватор JEEGEE HERMES H255 и тяжелую дисковую борону JeeGee Vega 12. Завод Автотехнологий продемонстрировал транспортировщик рулонов сена и соломы.

Среди самых заметных новинок выставки были разбрасыватель органических и минеральных удобрений Fliegl Terra Spread 200 6C, новый трактор Zoomlion 9D700 мощностью около 765 л.с. и самоходный опрыскиватель Berthoud BRUIN 4200 Spectre Collection со штангой 36,6 метра.

Отдельный интерес вызвали новинки компании «Пегас-Агро». На двух стендах были представлены модели «ТУМАН-3», «ТУМАН-4» и «ТУМАН-5», включая машины, впервые показанные на рынке Краснодарского края.

В разделе посевного материала и агрохимии свою продукцию представили ЕвроХим, ФосАгро и ИЗАГРИ.

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Спортивная пахота и трактор-шоу

Еще одним ярким событием выставки стали соревнования по спортивной пахоте. Кубок «Золотая Нива» стал подготовительным этапом XIII Открытого чемпионата России по пахоте.

Победителем стал Артем Белобрицкий, второе место занял Олег Дудий, третье — Михаил Пята, четвертое — Антон Колесников.

Большой отклик у гостей получила премьера трактор-шоу «Трактора на пределе. Заезды на Кубанской земле», ставшая одной из самых посещаемых активностей выставки.

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Итоги

За четыре дня работы «Золотую Ниву — 2026» посетили более 27 тысяч человек. Выставка подтвердила статус стратегической площадки для развития агропромышленного комплекса, обмена опытом, презентации новинок и укрепления отраслевого сотрудничества.

Организаторы отмечают, что высокий интерес к полевым демопоказам, спортивной пахоте и трактор-шоу показывает востребованность практико-ориентированного формата, в котором техника, технологии и люди отрасли встречаются на одной площадке.