Отели в «Крестах» могут стать крупнейшим тюремным редевелопментом в мире

Проект размещения двух гостиниц на 262 номера в зданиях бывшей тюрьмы «Кресты» претендует на мировой рекорд в сегменте отелей в исторических тюрьмах, подсчитали в NF Group. По числу номеров в аутентичных стенах петербургский комплекс уступает лишь бостонскому The Liberty, где часть фонда находится в пристройке, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соглашение по «Крестам» подписали на ПМЭФ-2026

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Соглашение по «Крестам» подписали на ПМЭФ-2026

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего в мире насчитывается более 2 тыс. гостиничных номеров в бывших тюрьмах, 35% из них под управлением Marriott, Accor и Four Seasons. Ближайшее открытие — отель в тюрьме Нара, Япония. Соглашение по «Крестам» подписали на ПМЭФ-2026.

Кирилл Конторщиков