В Дагестане арестовали перевозившего 78 кг наркотиков курьера

Каякентский районный суд заключил под стражу жителя Хасавюрта, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

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Как следует из материалов дела, с 8 по 9 июня на побережье Каспийского моря у подозреваемого и его соучастника обнаружили более 76 кг марихуаны и более 1,8 кг гашиша. Следствие считает, что наркотические вещества планировались к продаже. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 29 суток — до 11 августа 2026 года.

Решение может быть обжаловано.

Константин Соловьев