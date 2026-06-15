Челябинская область попала в топ-5 регионов по аварийности на электросамокатах

Челябинская область заняла четвертое место среди регионов России по аварийности на электросамокатах в 2026 году. Об этом сообщает „Ъ“ со ссылкой на статистический отчет ГИБДД.

За пять месяцев этого года на Южном Урале произошло 58 аварий с участием электросамокатов. Всего по стране зарегистрировано 1,2 тыс. таких ДТП. В них погибли 11 человек и пострадали 1,2 тыс. В основном аварии случались из-за нарушений ПДД водителями электротранспорта. В топ-3 регионов попали Москва (263 ДТП), Санкт-Петербург (101) и Краснодарский край (88).

Виталина Ярховска