Производство вина в Кабардино-Балкарии выросло в пять раз за три года

Кабардино-Балкария за два года резко нарастила производство винодельческой продукции, сообщили «Ъ-Кавказ» в региональном Минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Если в 2023 году выпуск виноградного вина в республике составлял 201,2 тыс. дал, то в 2024 году он вырос до 562,4 тыс. дал, а в 2025 году достиг 1,021 млн дал. Таким образом, за два года показатель увеличился более чем в пять раз. Динамика особенно заметна на фоне того, что регион в последние годы активно расширяет площадь виноградников и одновременно наращивает объем переработки.

Не менее ярко выглядит рост в сегменте игристого вина. Его производство увеличилось с 3,2 тыс. дал в 2023 году до 26,7 тыс. дал в 2024-м и 30,6 тыс. дал в 2025-м. Хотя абсолютные объемы пока значительно ниже, чем у тихих вин, темпы роста показывают, что региональные предприятия осваивают более сложные и маржинальные категории продукции. Для винодельческого сектора это важный сигнал: увеличение выпуска игристых вин обычно требует не только сырья, но и технологической базы, а также устойчивого спроса со стороны рынка.

В 2025 году, по данным министерства, лицензиями на право производства вина и винодельческой продукции обладали два предприятия — ООО «Русич» и «Эльбрус Спиритс». Обе компании перерабатывают виноград, выращенный не только в самой Кабардино-Балкарии, но и в соседних регионах. Перерабатывающая инфраструктура в регионе пока ограничена по числу участников, а объем выпуска в значительной степени зависит от загрузки двух производственных площадок. На практике такая модель помогает быстро нарастить статистику, но одновременно создает риски концентрации и сильной зависимости от конкретных производителей.

Согласно официальным данным, выпуск виноградосодержащих напитков без добавления этилового спирта в 2024 году составил 40,1 тыс. дал, а в 2025 году — 22,0 тыс. дал. Производство вина наливом, то есть виноградного виноматериала, в 2023 году составило 92,2 тыс. дал, в 2024-м — 2,429 млн дал, в 2025-м — 1,519 млн дал. Такие колебания показывают, что структура производства в республике еще не стабилизирована и во многом зависит от производственного цикла, объема собранного урожая и потребностей переработчиков. При этом сам объем виноматериала заметно превышает выпуск готового вина, что указывает на серьезную роль первичной переработки.

Рост выпуска продукции в регионе напрямую связан с расширением сырьевой базы. В 2024 году площадь закладки виноградников достигла 990 га, а на 1 января 2026 года в республике было 1,830 тыс. га виноградников, из которых 802 га — в плодоносящем возрасте. В перспективе это может обеспечить дальнейший рост выпуска вина, однако эффект будет зависеть от того, насколько быстро новые площади выйдут на стабильное плодоношение и насколько активно предприятия будут использовать господдержку.

Станислав Маслаков