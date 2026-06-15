После грозы в Челябинске отключено электричество в нескольких микрорайонах

В Челябинске после обильного ливня и грозы 15 июня без электричества осталась часть жителей Курчатовского района, а также микрорайонов «Привилегия» и «Белый хутор». Информацию подтвердили в пресс-службе ПАО «Россети Урал».

Ограничения коснулись потребителей в квадрате улиц 40 лет Победы, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Чайковского, а также части микрорайонов у Шершневского водохранилища. Специалисты устраняют локальные технологические нарушения в сетях 10 кВ и переключают жителей на резервные источники питания. Электроснабжение большей части горожан из Курчатовского района восстановлено.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в Челябинске 15 июня семь бригад устраняют последствия ливня на Братьев Кашириных. Это уже второй ливень за короткое время на участке дороги.

Виталина Ярховска