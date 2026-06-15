В Ставрополе уничтожили санкционный сыр из Великобритании и Греции

Транспортная прокуратура Ставропольского края ликвидировала партию молочной продукции британского и греческого производства, незаконно реализовавшуюся в одной из торговых точек краевого центра, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Надзорные органы выявили факт незаконной торговли импортными товарами, подпадающими под российские запретительные меры. Речь идет о сырной продукции, изготовленной на территории Соединенного Королевства и Греческой Республики.

Согласно действующему в РФ санкционному режиму, ввоз и реализация подобных товаров на российской территории категорически запрещены. Режим ограничений распространяется на широкий спектр европейских продовольственных товаров независимо от их качества.

Представители Ставропольской транспортной прокуратуры подтвердили информацию о проведенной операции. Молочная продукция была конфискована из торгового зала и впоследствии, как утверждается, утилизирована в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства.

Владелец торгового предприятия понесет финансовые потери за нарушение санкционного режима. По решению судебной инстанции на него наложено денежное взыскание в рамках административного производства.

Напомним, что ограничительные меры в отношении европейских продовольственных товаров действуют в России с 2014 года. Они позиционируются как политический ответ властей РФ на западные санкции.

Станислав Маслаков