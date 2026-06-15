Верховный суд Татарстана принял к рассмотрению апелляционную жалобу по делу о взыскании 133,4 млн руб. ущерба с бывшего замминистра МЧС республики Ильхама Насибуллина, гендиректора «ОДС РТ» Ленура Зинатуллина и его заместителя Ильнара Гимадиева. Соответствующая информация опубликована на сайте Приволжского районного суда Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд рассмотрит жалобу по делу о взыскании ущерба с экс-замглавы МЧС Татарстана

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Суд рассмотрит жалобу по делу о взыскании ущерба с экс-замглавы МЧС Татарстана

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее Приволжский районный суд Казани частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и постановил взыскать в пользу бюджета Татарстана 54,8 млн руб. с господина Насибуллина, 57,3 млн руб. — с Ленура Зинатуллина и остальную сумму — с господина Гимадиева.

По версии следствия, фигуранты через «ОДС РТ» организовали схему получения денежных средств за услуги, которые фактически выполнялись силами республиканской поисково-спасательной службы.

Ответчики настаивали на отказе в иске и просили применить срок исковой давности, поскольку преступления совершались в 2013–2020 годах. Однако суд указал, что приговор по делу о мошенничестве вступил в законную силу только в августе 2024 года, когда суд получил подтвержденные данные о виновных лицах и сумме ущерба.

Анна Кайдалова