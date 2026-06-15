В Мурманске создадут учебный центр морской медицины

Мурманский арктический университет и Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины ФМБА России подписали на Международном военно-морском салоне соглашение о создании центра морской медицины. Площадка позволит отрабатывать практические навыки в условиях, приближенных к реальным, и станет первым в России центром подготовки арктических медиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка позволит отрабатывать практические навыки

Фото: Правительство Мурманской области Площадка позволит отрабатывать практические навыки

Фото: Правительство Мурманской области

«Это еще один важный шаг в реализации решений морской коллегии под председательством Николая Патрушева»,— заявила врио губернатора Оксана Демченко.

Центр объединит возможности профильного института ФМБА и МАУ для разработки образовательных программ, прикладных исследований и внедрения медицинских технологий, необходимых для работы на Северном морском пути и в Арктике.

Кирилл Конторщиков