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В Мурманске создадут учебный центр морской медицины

Мурманский арктический университет и Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины ФМБА России подписали на Международном военно-морском салоне соглашение о создании центра морской медицины. Площадка позволит отрабатывать практические навыки в условиях, приближенных к реальным, и станет первым в России центром подготовки арктических медиков.

Площадка позволит отрабатывать практические навыки

Площадка позволит отрабатывать практические навыки

Фото: Правительство Мурманской области

Площадка позволит отрабатывать практические навыки

Фото: Правительство Мурманской области

«Это еще один важный шаг в реализации решений морской коллегии под председательством Николая Патрушева»,— заявила врио губернатора Оксана Демченко.

Центр объединит возможности профильного института ФМБА и МАУ для разработки образовательных программ, прикладных исследований и внедрения медицинских технологий, необходимых для работы на Северном морском пути и в Арктике.

Кирилл Конторщиков

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