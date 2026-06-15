Подростка обвинили в теракте после поджога релейного шкафа на железной дороге

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения 13-летнему подростку, подозреваемому в террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Мальчика поместили под домашний арест до 22 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 12 июня мальчик находился у железнодорожной станции «Ржевка —Пискаревка». Он поджег релейный шкаф, входной светофор НД и батарейный шкаф, отвечающие за управление сигнальным оборудованием. От железнодорожных путей его отделяли всего 2,5 метра.

Подростка задержали на следующий день. Обвинение ему пока не предъявлено. В суде отметили, что своими действиями школьник создал опасность гибели людей и дестабилизировал работу транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД».

Карина Дроздецкая