В селе Дербентского района ликвидировали несанкционированную свалку

Администрация Дербентского района приняла меры по ликвидации несанкционированной свалки в селе Татляр. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Нарушение было устранено после обращения граждан в министерство. Информацию о необходимости устранения отходов передали в органы местного самоуправления.

В результате несанкционированная свалка отходов производства и потребления полностью устранена.

Мария Хоперская