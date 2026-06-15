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В селе Дербентского района ликвидировали несанкционированную свалку

Администрация Дербентского района приняла меры по ликвидации несанкционированной свалки в селе Татляр. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Нарушение было устранено после обращения граждан в министерство. Информацию о необходимости устранения отходов передали в органы местного самоуправления.

В результате несанкционированная свалка отходов производства и потребления полностью устранена.

Мария Хоперская

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