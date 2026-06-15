Петербург возглавил федеральный рейтинг качества управления национальными проектами
Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге Аппарата Правительства РФ по индексу качества управления проектами. Оценка учитывает все этапы реализации нацпроектов — от планирования до взаимодействия с жителями. За лидерством в рейтинге стоят конкретные меры поддержки, внедренные в городе в 2025 году в рамках нацпроекта «Семья», рассказали в Смольном.
Рейтинг Аппарата Правительства оценивает эффективность регионов в реализации национальных проектов на системной основе
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Среди новых инициатив — услуги социальной няни, выплаты беременным студенткам, компенсация стоимости обучения для детей из многодетных семей и другие программы.