Во Владикавказе возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животным

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, подозреваемый выстрелил из пневматики в собаку, причинив животному ранения в области шеи и ключицы. Инцидент произошел в ночь на 9 июня во дворе многоквартирного дома на улице Весенней.

Следствие продолжается. Отмечается, что статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Константин Соловьев