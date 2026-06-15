Во Владикавказе возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животным
Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Северной Осетии.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По версии правоохранителей, подозреваемый выстрелил из пневматики в собаку, причинив животному ранения в области шеи и ключицы. Инцидент произошел в ночь на 9 июня во дворе многоквартирного дома на улице Весенней.
Следствие продолжается. Отмечается, что статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.