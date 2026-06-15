Полиция раскрыла схемы фиктивной регистрации в Северной Осетии

Полиция Северной Осетии пресекла нарушения миграционного законодательства, а именно — схемы фиктивной регистрации граждан. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что 49-летняя жительница Владикавказа незаконно прописала у себя 25 человек. Еще одна горожанка в возрасте 60 лет зарегистрировала восемь граждан. В Моздокском районе 43-летняя владелица жилья оформила прописку троим представителям цыганской национальности, среди которых двое детей.

Участницы схемы действовали через портал Госуслуги. Фигуристки за деньги оформляли временную регистрацию без фактического проживания граждан по указанным адресам. Зарегистрированные люди живут в других регионах страны.

По фактам нарушений возбуждены уголовные дела.

Мария Хоперская