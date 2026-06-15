В Кисловодске конфликт из-за земельного участка закончился убийством

В Кисловодске 58-летний местный житель обвиняется в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) сестры. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле этого года между родственниками возник конфликт по поводу межевания спорного земельного участка и расположения на нем гаража. Во время ссоры обвиняемый взял нож и нанес множественные удары в область тела женщины. От полученных ранений 65-летняя потерпевшая скончалась на месте.

По ходатайству следователя СК России в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская