В Ярославской области умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны
На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Некоузского округа Павел Смирнов, участвовавший во взятии Берлина. Об этом сообщил глава округа Григорий Петров.
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Григория Петрова
«Павел Федорович принимал участие в форсировании Одера, освобождении концлагеря Треблинка, во взятии Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Отслужив еще четыре года, демобилизовался и в 1949 году вернулся на родину»,— рассказал господин Петров.
Павел Смирнов был награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной войны 2-й степени. После возвращения домой до пенсии работал в Станиловском сельпо. Ветеран умер 14 июня.