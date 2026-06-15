В Ярославской области умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Некоузского округа Павел Смирнов, участвовавший во взятии Берлина. Об этом сообщил глава округа Григорий Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы во «ВКонтакте» Григория Петрова Фото: со страницы во «ВКонтакте» Григория Петрова

«Павел Федорович принимал участие в форсировании Одера, освобождении концлагеря Треблинка, во взятии Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Отслужив еще четыре года, демобилизовался и в 1949 году вернулся на родину»,— рассказал господин Петров.

Павел Смирнов был награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной войны 2-й степени. После возвращения домой до пенсии работал в Станиловском сельпо. Ветеран умер 14 июня.

Алла Чижова