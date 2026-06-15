Жителей Новороссийска предупредили о включении сирен в городе

Завтра, 16 июня, на территории Новороссийска запланировано проведение штабной тренировки с включением систем оповещения на пляжах. Учения запланированы на первую половину дня, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тренировка пройдет в период с 08:00 до 09:00 16 июня. К учебным мероприятиям привлекут организации санаторно-курортной сферы, включая пользователей пляжных территорий.

Управление ГО и ЧС Новороссийска разъяснит порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных образованием смерчей в море и на суше, а также проинформирует представителей санаторно-курортной отрасли об эвакуации населения в укрытия при поступлении сигнала «Внимание всем!» в случае угрозы атаки беспилотников или БЭКов.

Жителей и гостей муниципалитета просят сохранять спокойствие.

Алина Зорина