На Ставрополье 19-летний пьяный водитель сломал руку полицейскому

Прокуратура Кочубеевского округа передала в суд материалы уголовного производства против 19-летнего автомобилиста, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на столб ЛЭП и травмировал сотрудника ДПС при попытке избежать медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуратура завершила расследование громкого инцидента с участием молодого водителя и представителя дорожно-патрульной службы. Обвинительное заключение утверждено и направлено в Кочубеевский районный суд.

Подсудимому вменяются два состава преступлений: повторное управление автотранспортом в нетрезвом виде и причинение вреда здоровью представителю власти при исполнении служебных обязанностей.

Инцидент произошел в апреле минувшего года на территории села Балахоновского. Согласно материалам следствия, молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, когда его автомобиль столкнулся с опорой электролинии.

Прибывший на место происшествия инспектор ГИБДД потребовал от нарушителя пройти стандартную процедуру медицинского обследования на предмет употребления спиртных напитков. Однако водитель категорически отверг данное требование.

Попытка правоохранителя настоять на выполнении законных процедур спровоцировала агрессивную реакцию со стороны нарушителя. Молодой человек нанес удар в голову сотруднику ДПС, в результате чего тот упал на асфальт.

Последствия нападения оказались серьезными: инспектор получил черепно-мозговую травму и перелом лучезапястного сустава. Пострадавший был госпитализирован для получения медицинской помощи.

Максимальное наказание по статье о применении насилия к представителю власти составляет десять лет лишения свободы. Окончательное решение о мере ответственности примет судебная инстанция после рассмотрения всех обстоятельств дела.

Станислав Маслаков