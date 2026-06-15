В Финском заливе утонула 13-летняя девочка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в акватории Финского залива. Тело 13-летней школьницы обнаружили рыбаки, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстоятельства происшествия выясняются

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Обстоятельства происшествия выясняются

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По предварительным данным, девочка отдыхала на берегу вместе со сверстниками. В какой-то момент она ушла купаться одна, после чего пропала. Тело нашли в воде. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Следователи призывают родителей провести с детьми беседы о безопасности на воде. Купание в необорудованных местах может привести к гибели, предупреждают в СК.

Карина Дроздецкая