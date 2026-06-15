Площадь пожара на мусорном полигоне в Ростовском округе достигла 4 гектаров

В Ростовском округе Ярославской области площадь возгорания на свалке твердых бытовых отходов выросла до 4 гектаров. Уточненную информацию опубликовало областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на полигоне

Фото: соцсети Пожар на полигоне

Фото: соцсети

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар начался в районе 18 часов 13 июня. По сообщениям МЧС, его площадь выросла с 2 тыс. кв. м до 4 гектаров. Тушение продолжается до сих пор, ликвидация не объявлялась. На месте работают 11 единиц техники и 26 человек личного состава.

Алла Чижова