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Площадь пожара на мусорном полигоне в Ростовском округе достигла 4 гектаров

В Ростовском округе Ярославской области площадь возгорания на свалке твердых бытовых отходов выросла до 4 гектаров. Уточненную информацию опубликовало областное ГУ МЧС.

Пожар на полигоне

Пожар на полигоне

Фото: соцсети

Пожар на полигоне

Фото: соцсети

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар начался в районе 18 часов 13 июня. По сообщениям МЧС, его площадь выросла с 2 тыс. кв. м до 4 гектаров. Тушение продолжается до сих пор, ликвидация не объявлялась. На месте работают 11 единиц техники и 26 человек личного состава.

Алла Чижова

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