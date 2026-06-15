«Приморский комплекс» сдаст вторую очередь БЦ Space в 2028 году

ООО «Приморский комплекс» во втором квартале 2028 года сдаст вторую очередь бизнес-центра Space, расположенного на Приморском пр-те, 70. Об этом рассказал коммерческий директор Николай Зыбко в ходе мероприятия, организованного IBC Real Estate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание будет 14-этажным, 54 метра в высоту

Фото: Рендер МФК «Лотос Тауэр» Здание будет 14-этажным, 54 метра в высоту

Фото: Рендер МФК «Лотос Тауэр»

Новое здание дополнит вид уже существующего БЦ. Общая площадь объекта составит 26,5 тыс. кв.м. 13 тыс. кв. м подземной части уже готовы. Здание будет 14-этажным, 54 метра в высоту. Завершение проекта намечено на второй квартал 2028 года. Фактическим владельцем бизнес-центра является СТД «Петрович» (аффилированный с ООО «Приморский комплекс»), а генеральным подрядчиком выступает компания STEP.

Концепция бизнес-центра сменилась: вместо моноплощадки под одного арендатора здание станет универсальным — подойдет как для крупных компаний (от 5 тыс. кв. м), так и для небольших (от 1 тыс. кв. м). Проект сохраняет двухуровневую террасу на 13-м этаже и включает ландшафтное озеленение между корпусами.

Первую очередь уже заняли СТД «Петрович», ООО «Газпром экспертиза» и OZON.

В 2017 году чешская IT-компания JetBrains приобрела недостроенный апарт-отель Lotos tower на Приморском, 70 и переделала его под бизнес-центр для своих сотрудников. Однако после решения покинуть российский рынок в 2022 году компания выставила объект на продажу. В 2023 году его приобрел СТД «Петрович» для размещения собственных офисов. В сделку вошли два корпуса общей площадью 30 тыс. кв. м и земельный участок под строительство еще 35 тыс. кв. м.

Егор Сазонов