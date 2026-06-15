В Калининградской области усилили противопожарную защиту лесов

Лесничества региона прокладывают минерализованные полосы и расчищают дороги для проезда спецтехники. Только за один день в Краснознаменском лесничестве создали 13,5 км защитных барьеров, а в Черняховском провели агротехнический уход на 1,5 га, сообщили в Минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроме того, в СЗФО усилили авиапатрулирование и наземный мониторинг лесов из-за роста пожароопасности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Кроме того, в СЗФО усилили авиапатрулирование и наземный мониторинг лесов из-за роста пожароопасности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Параллельно грейдером расчищено 3,6 км лесных дорог для беспрепятственного проезда пожарных машин.

Кирилл Конторщиков