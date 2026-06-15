В Курском округе Ставрополья корректируют маршруты автобусов из-за ремонта дороги

В Курском округе Ставропольского идет подготовка к восстановительным работам на региональной дороге «Полтавское — Богдановское — Степное». Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров Фото: Владимир Владимиров

Движение на указанном участке ограничено из-за повреждений, вызванных потоками, сошедшими с полей после сильных осадков.

Восстановительные работы планируется начать сегодня. Краевому министерству дорожного хозяйства поставлена задача организовать восстановление проезда и скорректировать схему движения межрегиональных автобусов на период ремонта. Для жителей хуторов Ново-Ивановка и Кировский обеспечен выезд через село Богдановка Степновского округа.

Мария Хоперская