В Вологодской области открыли центр медицинской реабилитации за 250 млн рублей
На базе Череповецкой городской больницы заработал новый центр медицинской реабилитации, созданный для восстановления пациентов после тяжелых травм. На капитальный ремонт помещений и оснащение из областного бюджета направили 250 млн рублей в рамках Народной программы «Единой России». Первоочередную помощь в центре будут получать участники СВО, сообщили в правительстве региона.
Отделение оснащено современным реабилитационным оборудованием
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Отделение оборудовано в капитально отремонтированных помещениях и оснащено современным реабилитационным оборудованием. Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщал, что с начала спецоперации регион направил на поддержку ветеранов СВО более 12 млрд рублей, а также развивает адаптивный спорт и систему социальной адаптации. Новый центр в Череповце усилит это направление и позволит возвращать людей к активной жизни после серьезных травм.