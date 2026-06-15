РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда из Кавминвод
ОАО «РЖД» временно приостановило продажу билетов на ряд поездов, в том числе следующих из Кавминвод. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«В связи с проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре расписание и маршруты некоторых поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября будут скорректированы. По этой причине продажа билетов на них временно приостановлена»,— отметили в пресс-службе.
В компании сообщили, что продажа билетов будет возобновлена в ближайшее время после того, как график будет скорректирован.