В Челябинске водителю заменили условное наказание реальным за гибель пешехода
Челябинский областной суд ужесточил приговор водителю, который на грузовике под брендом Ozon насмерть сбил пенсионерку. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), ему назначили реальный срок, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что 22 сентября 2024 года водитель за рулем фургона Ford Transit с брендом Ozon сбил 71-летнюю местную жительницу у дома №13 на улице 250-летия Челябинска. В результате аварии она погибла на месте.
Калининский районный суд Челябинска в июне 2025 года приговорил горожанина к лишению свободы на два года и запретил управлять транспортными средствами на три года. Наказание посчитали условным с испытательным сроком три года. Прокуратура не согласилась с позицией суда и подала апелляцию. Ведомство указывало, что в первой инстанции не были учтены все обстоятельства преступления и последствия его совершения. Челоблсуд отправил фигуранта в колонию-поселение на два года шесть месяцев и оставил тот же срок запрета управлять транспортными средствами. Решение вступило в законную силу.