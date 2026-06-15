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Прокуратура проверит исправность аттракционов в Архипо-Осиповке

Прокуратура Геленджика организовала проверку по факту инцидента с аттракционами, произошедшего в селе Архипо-Осиповка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, в котором очевидцы засняли неисправность одного из аттракционов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры Геленджика устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки правоохранительные органы дадут оценку эксплуатации аттракционной техники.

По результатам проверки, в случае обнаружения оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кристина Мельникова

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