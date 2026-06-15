Прокуратура проверит исправность аттракционов в Архипо-Осиповке
Прокуратура Геленджика организовала проверку по факту инцидента с аттракционами, произошедшего в селе Архипо-Осиповка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, в котором очевидцы засняли неисправность одного из аттракционов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Сотрудники прокуратуры Геленджика устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки правоохранительные органы дадут оценку эксплуатации аттракционной техники.
По результатам проверки, в случае обнаружения оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.