Прокуратура проверит исправность аттракционов в Архипо-Осиповке

Прокуратура Геленджика организовала проверку по факту инцидента с аттракционами, произошедшего в селе Архипо-Осиповка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, в котором очевидцы засняли неисправность одного из аттракционов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры Геленджика устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки правоохранительные органы дадут оценку эксплуатации аттракционной техники.

По результатам проверки, в случае обнаружения оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кристина Мельникова