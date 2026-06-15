Жителя Челябинской области осудили за призывы к терактам

Центральный окружной военный суд признал виновным 25-летнего жителя Челябинской области в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что в ноябре 2025 года гражданин, находясь в колонии за продажу наркотиков, распространял среди осужденных материалы с призывами к терактам. Он действовал по указанию кураторов террористических организаций. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по области совместно с оперативниками регионального ГУФСИН России.

По совокупности приговоров гражданину назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и запрета администрировать сайты на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска