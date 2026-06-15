В свердловском МЧС предупредили о дожде, грозах и граде

В МЧС Свердловской области предупредили о сильном дожде, граде, грозе и ветре. Плохая погода ожидается сегодня, 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ветер может усилиться до 25 м/с, сообщили спасатели. Свердловчанам рекомендовали соблюдать меры безопасности.

На улице стоит обходить неустойчивые конструкции, ЛЭП, рекламные щиты и закрепить все, что может снести ветром. В случае града нужно найти укрытие или защитить голову сумкой. Дома советуют закрыть окна, отключить электроприборы, не подходить во время грозы к антеннам и проводке.

Автомобилистам в МЧС советуют в случае непогоды остановиться на обочине и переждать, купающимся — покинуть водоем. Садоводам напомнили проверить состояние ливневых канализаций и дренажных систем.

Напомним, о шквалистых ливнях и грозах предупреждали и вчера, 14 июня. Ветер также усиливался до 25 м/с.

Анна Капустина